Компания поставляет сертифицированную продукцию для облицовки пола из Европы напрямую от производителей. Мы формируем каталог товаров, отталкиваясь от современных тенденций в дизайне и обустройстве помещений. У нас можно купить качественный ламинат, паркет, массивную доску и композитные плиты для пола и стен по умеренным ценам с гарантией.

Стильные полы для дома и офиса

В ассортименте магазина «МОС-ПАРКЕТ» собраны классические и новейшие решения для стильного оформления полов в жилых домах, офисах и других заведениях. У нас представлены разные материалы с текстурой, формой и оттенками на выбор:

щитовой, модульный, ёлочный английский паркет;

инженерная и массивная доска;

качественный экономный ламинат;

кварц-виниловые водостойкие полы;

мягкое пробковое покрытие;

комплектующие для отделки пола.

Вы сможете найти решение на любой бюджет и для различных условий: влагоотталкивающие напольные покрытия для кухонь и санузлов, плотные настилы для амортизации шагов и шумоизоляции, усиленные плиты для мест с высокой проходимостью. Наряду с классическим древесным финишем, представлены плиты, стилизованные под мрамор, гранит, бетон, кафель, кожу и другие отделочные материалы. Подбирайте натуральные и необычные оттенки, рисунок паркета с помощью фильтра интернет-магазина.

Как выбрать напольное покрытие онлайн

Чтобы подобрать отделочный материал для пола, оцените условия в помещении и план-дизайн:

особенности отопления, монтаж тёплого пола; уровень влажности; наличие факторов механической нагрузки: дети, домашние животные, высокая проходная активность, хождение на каблуках, подвижная тяжёлая мебель и аппаратура.

Покрытие для общественных мест должно отличаться высокой ударной прочностью и дополнительной защитой от истирания. Для дома и детских выбирают утеплённые материалы, а для санузлов – влагостойкую отделку. Подбирая ламинат или паркет в интернет-магазине, обратите внимание на описание и технические характеристики, приведённые в карточках товара.

После выбора физических свойств напольного покрытия, можно перейти к дизайну. В нашем каталоге напольных покрытий представлены модели винилового пола и паркета, стилизованные под натуральное необработанное дерево (раф), полированную и лакированную древесину, полихроматики с подпалинами и разводами для создания креативного и благородного эффекта. Чтобы не покупать холодную каменную плиту, вы можете заказать приятный и надёжный кварц-виниловый пол, оформленный под дерево или мрамор.

Магазин паркета онлайн для комфортных покупок

Для тех, кому важно увидеть и пощупать материалы самостоятельно, наши физические магазины паркета представлены в Москве и по области. Мы организовали выставочные залы в Реутове, Одинцово и по Волоколамскому шоссе, чтобы вы могли наглядно оценить оттенки, текстуры и готовые дизайнерские решения при дневном и искусственном освещении.

В интернет-магазине паркета работает доставка по Москве и МО. Мы быстро обрабатываем заявки и доставляем материалы со склада на ваш объект в течение 1-3 дней. Товар осматривается и аккуратно запаковывается для надёжной транспортировки. Вы можете заказать у нас редкие модели с производства без переплаты и получить продукцию с гарантией.

«МОС-ПАРКЕТ» организует помощь при подборе моделей, сравнительное меню, а также комфортную, безопасную систему оплаты. Заказывайте надёжные европейские полы от Кahrs, Wineo, Karelia, Corkstyle, Greenline, Alloc Berry Alloc, Ter Hurne, Haro, Arteo, Balterio, Quick-Step, Tarkett, Wicanders и других марок.